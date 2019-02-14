СМИ: "Сибирь" незаконно получила 595 миллионов рублей субсидии из бюджета области

"Сибирь" незаконно получила из бюджета области 595 миллионов рублей субсидий, информирует РБК.Новосибирск. По данным Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, клуб не имел право на субсидию в 2016 и 2017 годах, потому что у него на тот момент были задолженности по платежам в бюджет.

– По данным проверки Контрольно-счетной палаты (КСП), проведённой ведомством в первом полугодии прошлого года, ХК "Сибирь" не имел право на субсидию в 2016 и 2017 годах, потому что у него на тот момент были задолженности по платежам в бюджет. Этот факт по действовавшим нормам запрещал получение клубом средств из бюджета, – говорится в официальном сообщении КСП.

В министерстве спорта Новосибирской области после обнаружения нарушения сообщили, что финансовая помощь клубу была предоставлена в силу сложившихся на тот момент обстоятельств.

– Получение клубом субсидий было крайне необходимо для обеспечения своевременной выплаты заработной платы хоккеистам, тренерскому штабу и работникам, а также для покрытия административно-хозяйственных расходов, связанных с участием команды в чемпионате. В противном случае ХК "Сибирь" был бы исключен из числа участников чемпионата, что повлекло бы за собой негативный общественный резонанс и крайне отрицательно отразилось на имидже клуба и региона в целом, а также развитии хоккея в регионе, – ответили изданию в Минспорта.

Также издание сообщает, что сейчас в клубе решается вопрос о том, каким образом будет возмещена данная субсидия. О дополнительных источниках финансирования не сообщается.

– Хоккейный клуб не вправе в одностороннем порядке раскрывать суммы финансовой помощи со стороны крупнейших спонсоров, так как обязан соблюдать положения о конфиденциальности, установленные в соглашениях с данными спонсорами, – приводит РБК заявление клуба.

Все о КХЛ – здесь