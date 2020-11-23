Скудра оценил игру новичков рижского «Динамо» в матче с «Куньлунем»

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал победу в овертайме над «Куньлунем» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Матч получился результативный, быстрый, в атакующем стиле. Нам было непросто справляться со скоростями, которые предложил соперник. Тем не менее, неплохо действовали в атаке. На третий период надо выходить более собранными. Первые пять минут — два выброса шайбы и два гола в наши ворота. Но сражались до конца. Много новых ребят вышли, отмечу Букартса, рад за Микса Индрашиса, хорошо действовала тройка Чернов — Паршин — Столяров. Всех болельщиков и ребят с победой», — цитирует Скудру официальный сайт КХЛ.

После этой победы рижане остались на последнем месте на «Западе» с 12 очками, у китайского клуба — последняя позиция на «Востоке» — 13 очков.