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Скудра оценил игру новичков рижского «Динамо» в матче с «Куньлунем»

23 ноября 2020, 23:41
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Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал победу в овертайме над «Куньлунем» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Матч получился результативный, быстрый, в атакующем стиле. Нам было непросто справляться со скоростями, которые предложил соперник. Тем не менее, неплохо действовали в атаке. На третий период надо выходить более собранными. Первые пять минут — два выброса шайбы и два гола в наши ворота. Но сражались до конца. Много новых ребят вышли, отмечу Букартса, рад за Микса Индрашиса, хорошо действовала тройка Чернов — Паршин — Столяров. Всех болельщиков и ребят с победой», — цитирует Скудру официальный сайт КХЛ.

После этой победы рижане остались на последнем месте на «Западе» с 12 очками, у китайского клуба — последняя позиция на «Востоке» — 13 очков.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/23/476226.html

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