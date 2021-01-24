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Скудра — о поражении от московского «Динамо»: «Силенки кончились, качество игры ушло»

05:08
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Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:5).

«Хороший первый период получился, но потом было сложновато. «Динамо» прибавляло, и несмотря на то, что второй период закончили 1:1, было видно, что нам сложно. Силенки кончились — и качество игры ушло. Развалилась наша первая наша тройка: вылетел Лайпон, и надо было делать перестановки. Это выбило нас из колеи. Поэтому, когда «Динамо» добавило в третьем периоде мы не смогли сыграть качественно, чтобы этот натиск выдержать — у нас уже пятая игра на выезде. Поэтому такой результат. Но надо отдать должное ребятам, у нас был очень сложный выезд, против мощных команд. Ребята все отдали на поле», — приводит слова Скудры официальный сайт КХЛ.

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