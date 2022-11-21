Скабелка: «Понимали что игра будет скоростной, ведь проводили третий матч с «Салаватом»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:1).

«Хорошая командная победа. Удалось сыграть мобильно в зоне атаки и хороший был баланс в обороне. Были сложности при выходе из-под давления. «Салават» в этом компоненте здорово играет. Ловили шайбы на себя, а также Никита Бояркин уверенно сыграл, особенно во втором периоде, когда соперник поддавил. Понимали что игра будет скоростной, ведь проводили третий матч с «Салаватом», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Скабелки.

Также он прокомментировал информацию о трансфере защитника СКА Алекса Гранта.

«Могу ли я подтвердить переход Алекса Гранта из СКА? Нет, но у нас есть заинтересованность в атакующем защитнике под большинство. Ведь мы расстались с Кристофером Биграсом. Я бы не стал говорить, что Грэм не может реализовать потенциал. Он старательный парень, но сказывается разница лиг. Когда команды вкатывались — был другой хоккей, сейчас все играют плотнее. Мы знали, что он игрок для большинства, но не забивной игрок. Сегодня забил — молодец, правда, в свои ворота», — добавил тренер.

«Барыс» набрал 30 очков в 33 матчах и поднялся на девятое место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» находится на пятой строчке (41 очко).