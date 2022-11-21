Мартемьянов: «Выскочили на третий период как гориллы из клетки? Про горилл не слышал, у нас — мужики»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2).

«Мы смогли противопоставить «Ак Барсу» четкую оборону и здорово сыграли на контратаках. Отлично сработало большинство, а в обороне много бросков заблокировали. Напомнило немножко прошлогоднюю команду. Парни доставали из себя эмоции. Спасибо им за то, что отдали силы и душу победе. Была ли это самая тяжелая игра за последнее время? Совпало два фактора — и мы тяжеловатые, и соперник заряжен. После Омска, после СКА они приехали за победой, но и нам очки нужны. Обратили внимание парней на то, что они шли в единоборства, но не выигрывали их. Стали злее входить в борьбу — стало попроще. Упростили игру, побольше бросали. Выскочили на третий период как гориллы из клетки? Про горилл не слышал, у нас — мужики (улыбается)», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

Клуб из Новосибирской области, набрав 43 очка в 35 матчах, поднялся на 3-е место в таблице «Востока». Казанская команда расположилась на 7-й позиции, имея в активе 32 очка в 32 играх.