Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:2).

«Контролировали ситуацию в первом периоде. Хорошо сыграли в большинстве, создавали моменты, много времени проводили в зоне соперника, забили гол. Со второго периода отошли от агрессивной работы под воротами. Мы сыграли в зоне атаки шесть минут, нанеся всего 11 бросков. Ушла агрессия, стали мало держать шайбу. Но довели матч до конца, заработали два очка», — приводит слова тренера сайт КХЛ.