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Скабелка — о победе над «Сибирью»: «Со второго периода отошли от агрессивной работы под воротами»

19:55
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Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:2).

«Контролировали ситуацию в первом периоде. Хорошо сыграли в большинстве, создавали моменты, много времени проводили в зоне соперника, забили гол. Со второго периода отошли от агрессивной работы под воротами. Мы сыграли в зоне атаки шесть минут, нанеся всего 11 бросков. Ушла агрессия, стали мало держать шайбу. Но довели матч до конца, заработали два очка», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/05/479612.html

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