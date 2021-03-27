Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итоги шестого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА (2:1 ОТ, 3-3).

— Тяжелая победа. Достаточно плотная была игра, борьба на каждом участке площадки. Не было много моментов ни у нас, ни у ЦСКА. Но они все равно возникали. Хорошо, что мы забросили на одну шайбу больше. Готовимся к следующему матчу, — приводит слова тренера сайт «Локо».

— На седьмую игру состав останется тем же? Или кого-то подключите, например, Тютнева?

— Возможно, и подключим. Не могу на этот вопрос ответить прямо сейчас.

— У вас мало времени на восстановление...

— Завтра уезжаем в Москву. Готовимся в обычном режиме. Плей-офф — это уже другое соревнование, так и седьмая игра — другое соревнование. Если сегодня нельзя было проиграть нам, то в следующей игре проиграть нельзя уже никому. Я думаю, это будет интересно.

— Можете по сегодняшней победе выделить кого-то конкретно из игроков?

— У нас каждый игрок — лидер. Ребята молодцы, я могу выделить всех. Такие матчи не выигрываются за счет какого-то одного игрока. Если мы все работаем, все выполняем задание и выигрываем борьбу, из этого все и складывается.