Питерс получает в «Автомобилисте» больше 1 млн долларов в год

По информации «СЭ», зарплата главного тренера «Автомобилиста» Билла Питерса составляет чуть более 1 миллиона долларов в год.

Учитывая нынешний курс, сумма приближается к 90 миллионам рублей.

В этом сезоне уральцы завершили борьбу в первом раунде кубка Гагарина, проиграв «Авангарду» (1-4).

Питерс ранее возглавлял клубы Национальной хоккейной лиги «Каролина» и «Калгари», а также работал помощником главного тренера в «Детройте». Специалист руководил сборной Канады на чемпионате мира 2016 года в России, под его руководством канадцы стали чемпионами мира. Также возглавлял сборную на чемпионате мира 2018 года в Дании.

(Артур Хайруллин)