СКА одержал победу в матче с «Йокеритом»

СКА обыграл «Йокерит» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 74 очка и занимает второе место на Западе. У «Йокерита» 61 очко и пятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Голы: Хянникяйнен — 3 (О`Нилл, Лев), 11:27 — 0:1. Подколзин — 5 (Хафизуллин, Хуснутдинов), 38:37 — 1:1. Кузьменко — 17 (бол., Бурдасов, Морозов), 42:51 — 2:1. Бурдасов — 23 (Морозов), 53:15 — 3:1. Грант — 6 (О`Нилл, Леписто), 57:18 — 3:2.

Вратари: Самонов — Юкури (56:40 — 57:18, 57:48).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (16+11+8) — 26 (5+10+11).

Судьи: Гофман, Ромасько.

7 февраля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6549 зрителей.