СКА одержал победу в матче с «Йокеритом»
СКА обыграл «Йокерит» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Клуб из Санкт-Петербурга набрал 74 очка и занимает второе место на Западе. У «Йокерита» 61 очко и пятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Голы: Хянникяйнен — 3 (О`Нилл, Лев), 11:27 — 0:1. Подколзин — 5 (Хафизуллин, Хуснутдинов), 38:37 — 1:1. Кузьменко — 17 (бол., Бурдасов, Морозов), 42:51 — 2:1. Бурдасов — 23 (Морозов), 53:15 — 3:1. Грант — 6 (О`Нилл, Леписто), 57:18 — 3:2.
Вратари: Самонов — Юкури (56:40 — 57:18, 57:48).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 35 (16+11+8) — 26 (5+10+11).
Судьи: Гофман, Ромасько.
7 февраля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6549 зрителей.
Все матчи СКА в КХЛ смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.
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