СКА выпустил на лед звено молодежной сборной России в матче с «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» СКА выпустил на лед звено молодежной сборной России, выступавшее на прошедшем МЧМ-2020 в Чехии. В четвертой тройке вышли нападающий Кирилл Марченко, Егор Морозов и Василий Подколзин. Вместе с ними в пятерке заявлен еще один участник МЧМ — защитник Данила Галенюк.

Отметим, что перед матчем на арене прошла церемония чествования серебряных призеров молодежного чемпионата мира — четверых участников игры с «Динамо» и вратаря Ярослава Аскарова, сделавшего символическое вбрасывание.