СКА выпустил на лед звено молодежной сборной России в матче с «Динамо»
17:15
В матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» СКА выпустил на лед звено молодежной сборной России, выступавшее на прошедшем МЧМ-2020 в Чехии. В четвертой тройке вышли нападающий Кирилл Марченко, Егор Морозов и Василий Подколзин. Вместе с ними в пятерке заявлен еще один участник МЧМ — защитник Данила Галенюк.
Отметим, что перед матчем на арене прошла церемония чествования серебряных призеров молодежного чемпионата мира — четверых участников игры с «Динамо» и вратаря Ярослава Аскарова, сделавшего символическое вбрасывание.
Состав на игру с «Динамо»!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) January 12, 2020
Изучаем, ждем крутой матч и готовимся болеть! #СКАДИН pic.twitter.com/Bzs5hHPdaB
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