СКА продлил контракт с защитником сборной Швеции Бенгтссоном

СКА продлил контракт с защитником Лукасом Бенгтссоном, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Новое соглашение с 26-летним шведом будет действовать до конца сезона 2021/22.

В сезоне-2019/20 Бенгтссон провел 30 матчей за СКА и набрал 16 (3+13) очков при показателе полезности «+13».