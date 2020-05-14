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СКА продлил контракт с защитником сборной Швеции Бенгтссоном

17:56
Лукас Бенгтссон. Фото ХК СКА
Лукас Бенгтссон. Фото ХК СКА
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СКА продлил контракт с защитником Лукасом Бенгтссоном, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Новое соглашение с 26-летним шведом будет действовать до конца сезона 2021/22.

В сезоне-2019/20 Бенгтссон провел 30 матчей за СКА и набрал 16 (3+13) очков при показателе полезности «+13».

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-novyi-kontrakt-s-lukasom-bienghtssonom/

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