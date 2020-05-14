СКА продлил контракт с защитником сборной Швеции Бенгтссоном
17:56
СКА продлил контракт с защитником Лукасом Бенгтссоном, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Новое соглашение с 26-летним шведом будет действовать до конца сезона 2021/22.
В сезоне-2019/20 Бенгтссон провел 30 матчей за СКА и набрал 16 (3+13) очков при показателе полезности «+13».
В Петербурге солнце и отличные новости! Соглашение с защитником Лукасом Бенгтссоном продлено до окончания сезона 2021/22 ??— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) May 14, 2020
?: https://t.co/1o0ikPVXGT #hcSKA pic.twitter.com/MKlr6OMo5O
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-novyi-kontrakt-s-lukasom-bienghtssonom/
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