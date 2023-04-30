СКА продлил контракт с Фальковским на три года

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СКА объявил о продлении контракта с защитником Степаном Фальковским.

Новый контракт будет действовать до конца апреля 2026 года.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 26-летний защитник сыграл в 51 матче и набрал 21 (8+13) очков.

СКА проиграл ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина-2023 со счетом 2-4 в серии.