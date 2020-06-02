СКА подписал новый контракт с Артемом Швецом-Роговым

СКА подписал новый контракт с нападающим Артемом Швецом-Роговым. Соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

? Новый контракт! +1 год к предыдущему — и теперь Артем Швец-Роговой остается в Петербурге до окончания сезона 2021/22. Увидимся на льду!

?: https://t.co/3FGVKk4Nit #hcSKA pic.twitter.com/lenmykqhWg — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) June 2, 2020

Напомним, Артем Швец-Роговой перешел в СКА по ходу предыдущего регулярного чемпионата в результате обмена с «Витязем». В минувшем сезоне форвард суммарно провел 31 игру и отметился 7 (3+4) баллами при общем показателе полезности «плюс 5». Также вызывался в национальную сборную России — в феврале Швец-Роговой сыграл три матча на шведском этапе Еврохоккейтура.