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СКА подписал новый контракт с Артемом Швецом-Роговым

15:23
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СКА подписал новый контракт с нападающим Артемом Швецом-Роговым. Соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, Артем Швец-Роговой перешел в СКА по ходу предыдущего регулярного чемпионата в результате обмена с «Витязем». В минувшем сезоне форвард суммарно провел 31 игру и отметился 7 (3+4) баллами при общем показателе полезности «плюс 5». Также вызывался в национальную сборную России — в феврале Швец-Роговой сыграл три матча на шведском этапе Еврохоккейтура.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-novyi-kontrakt-s-artiemom-shvietsom-roghovym/

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