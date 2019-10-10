СКА переиграл «Автомобилист» в овертайме

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимал «Автомобилист». Команда из Санкт-Петербурга добилась победы в овертайме — 2:1.

СКА набрал 22 очка, прервав серию из трех поражений подряд, и продолжает возглавлять дивизион Боброва. У «Автомобилиста» также стало 22 балла.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Лехтеря — 8 (бол., Токранов, Ткачев), 21:19 — 1:0. Холланд — 5 (Березин, Секстон), 42:08 — 1:1. Зуб — 3 (Плотников), 60:47 — 2:1.

Вратари: Хелльберг — Коварж.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 36 (9+15+10+2) — 20 (5+3+12+0).

Судьи: Гофман, Соин.

10 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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