СКА одержал волевую победу над рижским «Динамо» и продлил победную серию до восьми матчей

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл рижское «Динамо» со счетом 5:3.

Петербуржцы одержали олевую победу, проигрывая к 43-й минуте со счетом 1:3. Для армейцев это восьмая победа подряд, с 46 очками они занимают второе место в Западной конференции. Рижане с 27 баллами остались на 10-м месте.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:5 (1:0, 2:1, 0:4)

Голы: Эштон — 9 (Балинскис, Слепец), 12:14 — 1:0. Балинскис — 4 (бол., Сетдиков), 25:31 — 2:0. Барабанов — 6 (Хафизуллин, Плотников), 33:19 — 2:1. Дарзиньш — 7 (бол., Балинскис), 37:35 — 3:1. Кетов — 8 (Марченко, Земченок), 42:33 — 3:2. Бурдасов — 7 (Кузьменко, Коскиранта), 45:15 — 3:3. Якупов — 5 (бол., Ожиганов), 50:47 — 3:4. Белов — 2 (п.в., Кетов), 58:54 — 3:5.

Вратари: Салак (57:42 — 58:54) — Самонов.

Штраф: 12 — 16.

Броски: 35 (15+13+7) — 29 (11+5+13).

Судьи: Франо, Юдаков.

30 ноября. Рига. «Арена Рига».