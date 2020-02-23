СКА одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, обыграв «Йокерит»

СКА в гостях обыграл «Йокерит» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хартвалл Арена» в Хельсинки.

В составе армейцев отличились нападающие Кирилл Марченко, Иван Морозов, Евгений Кетов, Миро Аалтонен, Василий Подколзин и Андрей Кузьменко.

Для команды Алексея Кудашова эта победа стала 11-й подряд в КХЛ.

В последний раз СКА проигрывал 21 января ЦСКА (2:3).

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 91 баллом. «Йокерит» — 3-я строчка и 84 балла (Западная).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)

Голы: Лехтонен — 18 (бол., Йенсен, Хаапала), 4:06 — 1:0. Марченко — 6 (Токранов), 9:30 — 1:1. Морозов — 5 (Подколзин), 30:16 — 1:2. Кетов — 12 (Зуб, Хафизуллин), 34:22 — 1:3. Аалтонен — 11 (бол., Марченко, Хафизуллин), 48:06 — 1:4. Марченко — 7 (п.в., Подколзин), 58:15 — 1:5. Коскиранта — 8 (Марченко, Бурдасов), 58:38 — 1:6.

Вратари: А. Ниеми (54:13 — 58:15) — Хелльберг.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 30 (13+7+10) — 25 (5+10+10).

Судьи: Белов, Гофман.

23 февраля. Хельсинки. «Хартвалл Арена».