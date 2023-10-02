Серебряков перейдет в СКА в обмен на Иванова, Бучельникова и денежную компенсацию

По информации «СЭ», переход голкипера «Адмирала» Никиты Серебрякова в СКА может быть официально объявлен в ближайшее время.

Дальневосточный клуб получит денежную компенсацию, а также 19-летнего вратаря Сергея Иванова и 20-летнего нападающего Дмитрия Бучельникова.

Никита Серебряков выступает за «Адмирал» с 2021 года. В сезоне-2023/24 27-летний россиянин принял участие в 6 матчах и отразил 92 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,48.