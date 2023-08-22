СКА обменял вратаря Подъяпольского в «Ладу»

СКА обменял вратаря Владислава Подъяпольского в «Ладу» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.

28-летний россиянин является воспитанником новокузнецкого «Металлурга» и перешел в клуб из Санкт-Петербурга в ноябре 2022 года из «Северстали».

В прошлом сезоне Подъяпольский провел 10 матчей за «Северсталь» и СКА. Всего в КХЛ на его счету 253 игры, в которых от сделал 91,6 процента сэйвов с коэффициентом надежности 2,55.