СКА обменял Прохоркина в «Сочи»

Нападающий СКА Николай Прохоркин перешел в «Сочи», сообщается на официальном сайте армейцев.

29-летнего форварда обменяли на денежную компенсацию.

В общей сложности Прохоркин играл за СКА четыре сезона — с 2016 по 2019 и с 2022 по 2023 годы. Он провел за петербуржцев 172 матча и набрал в них 109 (49+60) очков.