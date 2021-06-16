СКА обменял Бенгтссона в минское «Динамо» на Фальковского

СКА и «Динамо» из Минска произвели обмен. В минской команде продолжит карьеру защитник Лукас Бенгтссон, в Петербурге теперь будет выступать защитник сборной Белоруссии Степан Фальковский, сообщает сайт клуба.

С хоккеистом подписан двухлетний контракт, соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года.

24-летний Фальковский в сезоне-2020/21 дебютировал в КХЛ в составе минского «Динамо». Суммарно в 42 матчах регулярного сезона и плей-офф он набрал 20 (8+12) очков. В декабре был признан лучшим защитником месяца: тогда в девяти матчах набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+6».

27-летний шведский защитник Бенгтссон в КХЛ провел два сезона в составе питерского СКА: 81 матч, 39 (8+31) очков при показателе полезности «+21».