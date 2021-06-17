Елесин вернулся в «Локомотив»

«Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником Александром Елесиным. Контракт с хоккеистом подписан сроком на один сезон.

Елесин является уроженцем Ярославля и воспитанником «Локомотива». В 2016-м году в составе молодежной команды «Локо» Елесин стал обладателем Кубка Харламова, а в период с 2017-го по 2019-й год провел в основной команде 106 матчей и набрал в них 19 (9+10) очков за результативность.

В эти же годы защитник привлекался в национальную сборную России на этапы Евротура и для подготовки к чемпионату мира-2019.

Последние два сезона Елесин выступал в Северной Америке в системе «Калгари». В НХЛ на его счету 4 игры, в АХЛ — 66 матчей и 12 (3+9) баллов по системе «гол+пас».