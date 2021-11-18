СКА обменяет Галенюка и Паутова в «Сочи»

Как стало известно «СЭ», СКА в ближайшее время обменяет в «Сочи» защитников Юрия Паутова и Данилу Галенюка. Взамен петербургский клуб получит защитников Никиту Седова и Никиту Камалова.

В нынешнем сезоне 26-летний Паутов набрал 2 (0+2) очка в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ. 21-летний Галенюк провел 3 встречи и набрал 1 (0+1) очко. У 21-летнего Седова — 1 (0+1) очко в 9 играх, у 26-летнего Камалова — 2 (0+2) очка в 29 встречах.