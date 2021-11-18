«Металлург» подписал полноценный контракт с защитником Григорьевым

?? Хоккейный клуб «Металлург» заключил полноценный контракт с защитником Михаилом Григорьевым. Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22. Напомним, ранее с Михаилом был оформлен просмотровый контракт. #Металлург #Магнитогорск #ММК #Братьяпоогню pic.twitter.com/XtHOZRzSrs