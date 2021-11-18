«Металлург» подписал полноценный контракт с защитником Григорьевым
14:58
«Металлург» объявил о подписании полноценного контракта с защитником Михаилом Григорьевым.
Соглашение с 30-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2021/22.
?? Хоккейный клуб «Металлург» заключил полноценный контракт с защитником Михаилом Григорьевым. Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22. Напомним, ранее с Михаилом был оформлен просмотровый контракт. #Металлург #Магнитогорск #ММК #Братьяпоогню pic.twitter.com/XtHOZRzSrs— HCMETALLURG (@MetallurgMgn) November 18, 2021
12 ноября «Металлург» подписал пробный контракт с хоккеистом. Игрок провел за команду 2 матча и не отличился результативными действиями.
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