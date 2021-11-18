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«Металлург» подписал полноценный контракт с защитником Григорьевым

14:58
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«Металлург» объявил о подписании полноценного контракта с защитником Михаилом Григорьевым.

Соглашение с 30-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2021/22.

12 ноября «Металлург» подписал пробный контракт с хоккеистом. Игрок провел за команду 2 матча и не отличился результативными действиями.

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Иван Торопцев все материалы автора
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