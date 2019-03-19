СКА на выезде обыграл "Локомотив" и увеличил преимущество в серии

СКА в гостях выиграл у "Локомотива" (3:0) в матче второго раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии стал 3-1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

В составе победителей отличились Роман Рукавишников, Давид Рундблад и Максим Карпов. У "Локо" шайбу забросил Михаил Беляев. Пятый матч состоится в Петербурге 21 марта.

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Третий матч

"Локомотив" (Ярославль) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Рукавишников - 2 (Гусев), 11:30 - 0:1. Рундблад - 4 (бол., Хафизуллин), 52:29 - 0:2. Карпов - 2 (Кручинин), 54:37 - 0:3. Беляев - 1 (Осипов, Рафиков), 59:34 - 1:3.

Вратари: Коновалов (Салак, 59:34, 59:57) - Хелльберг.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 22 (9+7+6) - 26 (8+9+9).

Судьи: Беляев, Гусев.

19 марта. Ярославль. "Арена-2000".

Счет в серии: 1-3 (0:1, 1:6, 3:1)

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