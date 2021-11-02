Сегодня, 2 ноября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ СКА на своем поле примет «Металлург». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Армейцы не могут обыграть соперника уже два матча подряд. В последний раз СКА побеждал «Металлург» в декабре 2019 года.

В данный момент у обеих команд победные серии: СКА не проигрывает уже пять игр кряду, а «Металлург» — шесть.

Самый результативный игрок в составе «Магнитки» — канадский форвард Филипп Майе, на счету которого 27 (9+18) очков в 24 встречах. У СКА лидирует нападающий Андрей Кузьменко — 26 (8+18) баллов в 23 матчах.

Следить за матчем СКА — «Металлург» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.