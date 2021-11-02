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Антон Белов дебютирует за московское «Динамо» в матче с минским «Динамо»

15:56
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Защитник Антон Белов впервые сыграет за московское «Динамо» в матче КХЛ против минского «Динамо», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.

В конце октября 35-летний игрок подписал просмотровый контракт со столичным клубом. В нем прописано, что хоккеист может провести 3 игры, после чего будет принято решение о заключении полноценного соглашения.

Белов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017) и чемпион мира-2014 в составе сборной России.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211102/belov-1757394904.html

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