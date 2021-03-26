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СКА — «Динамо» (Москва), Кубок Гагарина: смотреть трансляцию матча, во сколько начало

18:00
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Сегодня, 26 марта, состоится пятый матч второго раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором СКА дома примет московское «Динамо». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Счет в серии до четырех побед — 3-1 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Москвичи победили в первом матче противостояния со счетом 4:1, а затем потерпели три поражения подряд — 0:1, 2:3 (ОТ) и 1:3.

Следить за матчем СКА — «Динамо» (Москва) вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча СКА — «Динамо» (Москва)

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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