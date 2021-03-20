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СКА — «Динамо» Москва, Кубок Гагарина: смотреть трансляцию матча, во сколько начало

15:30
СКА на своем льду примет московское «Динамо». Фото ХК «Динамо» Москва
СКА на своем льду примет московское «Динамо». Фото ХК «Динамо» Москва
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Сегодня, 20 марта, состоится второй матч второго раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором СКА на своем льду примет московское «Динамо». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

В первом матче московский клуб уверенно обыграл соперника со счетом 4:1. Это уже пятая встреча команд в этом сезоне, СКА не выиграл ни одного матча.

Главный бомбардир «Динамо» в этом плей-офф — защитник Андрей Сергеев, на счету которого 8 (4+4) очков. У СКА 6 (3+3) баллов набрал форвард Эмиль Галимов.

Следить за матчем СКА — «Динамо» Москва вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча СКА — «Динамо» Москва

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