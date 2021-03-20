Хоккей
КХЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Авангард» — «Металлург», Кубок Гагарина: где смотреть трансляцию матча

15:15
«Авангард» на своем льду примет «Металлург». Фото ХК «Авангард»
«Авангард» на своем льду примет «Металлург». Фото ХК «Авангард»

Сегодня, 20 марта, состоится второй матч второго раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Авангард» на своем льду примет «Металлург». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

В первом матче магнитогорский клуб обыграл соперника со счетом 5:2.

Игроки обеих команд — лидеры в списке бомбардиров плей-офф. На счету форварда «Авангарда» Сергея Толчинского 9 (3+6) очков в 6 матчах, у нападающего Николая Голдобина — 8 (5+3) баллов.

Следить за матчем «Авангард» — «Металлург» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Авангард» — «Металлург»

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...