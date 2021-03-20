Сегодня, 20 марта, состоится второй матч второго раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Авангард» на своем льду примет «Металлург». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

В первом матче магнитогорский клуб обыграл соперника со счетом 5:2.

Игроки обеих команд — лидеры в списке бомбардиров плей-офф. На счету форварда «Авангарда» Сергея Толчинского 9 (3+6) очков в 6 матчах, у нападающего Николая Голдобина — 8 (5+3) баллов.

Следить за матчем «Авангард» — «Металлург» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Авангард» — «Металлург»