СКА забросил 5 шайб «Амуру»

СКА обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Амур» (Хабаровск) — 5:3 (0:1, 1:0, 4:2)

Голы: Михасенок — 1 (Пьянов, Камалов), 8:55 — 0:1. Марченко — 7 (бол., Морозов), 35:53 — 1:1. Морозов — 5 (бол., Аалтонен, Марченко), 40:19 — 2:1. Горшков — 6 (Полунин, Игнатович), 41:46 — 2:2. Каменев — 3 (бол., Ожиганов, Бурдасов), 45:50 — 3:2. Каменев — 4 (Бурдасов, Ожиганов), 48:15 — 4:2. Горшков — 7, 49:32 — 4:3. Кемппайнен — 5 (бол., Аалтонен, Бенгтссон), 51:42 — 5:3.

Вратари: Хелльберг — Лангхамер.

Штраф: 6 — 16.

Броски: 44 (6+14+24) — 18 (8+3+7).

Судьи: Букин, Оскирко.

22 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6640 зрителей.

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