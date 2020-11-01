«Сибирь» обыграла «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1. Сибиряки вышли на седьмое место в таблице «Востока», нижнекамцы идут последними.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Саюстов — 5 (Шаров), 29:12 — 0:1. Галузин — 4 (бол., Костицын, Волгин), 44:57 — 1:1. Ли — 7 (Морозов), 53:06 — 1:2. Шаров — 2 (п.в.), 58:41 — 1:3.

Вратари: Барулин (58:11 — 58:41) — Сятери.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 20 (9+5+6) — 31 (11+13+7).

Судьи: Лаврентьев, Спирин.

1 ноября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена». 971 зритель.