«Сибирь» обыграла «Адмирал», Пуустинен сделал дубль

«Сибирь» выиграла у «Адмирала» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Юусо Пуустинен. У «Адмирала» гол в активе Дениса Вихарева.

«Сибирь» набрала 15 очков и занимает пятое место на Востоке. У «Адмирала» 12 очков и восьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Пуустинен — 5 (Пелтола, Руохомаа), 4:54 — 0:1. Вихарев — 4 (Лисин, Козловский), 21:00 — 1:1. Пуустинен — 6, 58:59 — 1:2.

Вратари: Красоткин (59:52) — Красиков.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 20 (7+7+6) — 30 (8+13+9).

Судьи: Гамалей, Соин.

2 октября. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

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