«Сибирь» объявит о назначении Мартемьянова в пятницу

Как стало известно «СЭ», Андрей Мартемьянов уже завтра, 8 апреля, должен прилететь в Новосибирск и подписать однолетний контракт с «Сибирью».

Официально объявить о назначении 58-летнего специалиста клуб планирует в пятницу.

5 апреля стало известно, что пост главного тренера «Сибири» покинет Николай Заварухин.

В минувшем сезоне «Сибирь» не смогла выйти в плей-офф и заняла девятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

(Иван Богун)