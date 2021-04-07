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«Сибирь» объявит о назначении Мартемьянова в пятницу

16:12
Андрей Мартемьянов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Андрей Мартемьянов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», Андрей Мартемьянов уже завтра, 8 апреля, должен прилететь в Новосибирск и подписать однолетний контракт с «Сибирью».

Официально объявить о назначении 58-летнего специалиста клуб планирует в пятницу.

5 апреля стало известно, что пост главного тренера «Сибири» покинет Николай Заварухин.

В минувшем сезоне «Сибирь» не смогла выйти в плей-офф и заняла девятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

(Иван Богун)

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