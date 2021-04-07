«Сибирь» объявит о назначении Мартемьянова в пятницу
16:12
Как стало известно «СЭ», Андрей Мартемьянов уже завтра, 8 апреля, должен прилететь в Новосибирск и подписать однолетний контракт с «Сибирью».
Официально объявить о назначении 58-летнего специалиста клуб планирует в пятницу.
5 апреля стало известно, что пост главного тренера «Сибири» покинет Николай Заварухин.
В минувшем сезоне «Сибирь» не смогла выйти в плей-офф и заняла девятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.
(Иван Богун)
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