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Билялов займет место в воротах «Ак Барса» в третьем матче серии с «Авангардом»

15:29
Тимур Билялов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Тимур Билялов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», Тимур Билялов начнет в воротах «Ак Барса» третий матч серии финала Восточной конференции Кубка Гагарина против «Авангарда». Встреча состоится сегодня, 7 апреля, в Балашихе. Начало — в 19.00 мск.

Напомним, что Билялов получил травму в третьем матче серии второго раунда плей-офф против «Салавата Юлаева» (4-0). В первых двух матчах серии с «Авангардом» ворота казанцев защищал Адам Рейдеборн.

«Ястребы» ведут в серии со счетом 2-0. В первом матче команда Боба Хартли обыграла соперника со счетом 3:1, затем одержала сухую победу над казанцами — 2:0.

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