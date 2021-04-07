Билялов займет место в воротах «Ак Барса» в третьем матче серии с «Авангардом»
15:29
По информации «СЭ», Тимур Билялов начнет в воротах «Ак Барса» третий матч серии финала Восточной конференции Кубка Гагарина против «Авангарда». Встреча состоится сегодня, 7 апреля, в Балашихе. Начало — в 19.00 мск.
Напомним, что Билялов получил травму в третьем матче серии второго раунда плей-офф против «Салавата Юлаева» (4-0). В первых двух матчах серии с «Авангардом» ворота казанцев защищал Адам Рейдеборн.
«Ястребы» ведут в серии со счетом 2-0. В первом матче команда Боба Хартли обыграла соперника со счетом 3:1, затем одержала сухую победу над казанцами — 2:0.
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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: ЦСКА — СКА и «Ак Барс» — «Авангард» в финалах конференций КХЛ
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