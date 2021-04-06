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Заварухин покидает пост главного тренера «Сибири»

16:05
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Николай Заварухин покинет пост главного тренера «Сибири», сообщает официальный сайт клуба 5 апреля. 30 апреля истекает срок контракта специалиста. Стороны не будут его продлевать.

«Мы сердечно благодарим Николая Николаевича за добросовестную работу, яркое выступление команды в плей-офф 2020 и все те победы, которых нам удалось достичь вместе. Искренне желаем успехов в дальнейшей деятельности в российском хоккее», — говорится в заявлении клуба.

46-летний Николай Заварухин тренировал «Сибирь» с мая 2019 года. Команда в прошлом сезоне заняла девятое место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.

Дополнительная информация:

https://hcsibir.ru/ru/news/5686

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