«Сибирь» обменяет Демидова в «Торпедо» на Шенфельда

Как стало известно «СЭ», «Сибирь» и «Торпедо» проведут обмен игроками.

В нижегородский клуб отправится 25-летний защитник Николай Демидов, на счету которого два (1+1) очка в 13 встречах нынешнего сезона. В Новосибирске продолжит карьеру 28-летний нападающий Антон Шенфельд, набравший 5 (1+4) очков в 22 матчах.

На данный момент «Сибирь» идет на 7-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, а «Торпедо» — на 9-м на «Западе».