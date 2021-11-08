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Дацюка могут лишить звания почетного гражданина Екатеринбурга из-за сноса здания в центре города

12:04
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Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев предложил лишить российского хоккеиста Павла Дацюка звания почетного гражданина города из-за сноса исторического здания.

«С интересами Екатеринбурга застройщики не посчитались, — приводит слова Киселева e1.ru. — Ночью, как тати, взяли и снесли. С администрацией не согласовывали. На охранную зону наплевали. Теперь вопрос: может ли после этого Павел Дацюк оставаться почетным гражданином города? Я думаю, что нет. Такие действия несовместимы со статусом, который связан с «высшей степенью признательности». Оставить его почетным гражданином — согласиться с варварским сносом любого памятника истории и архитектуры«.

Киселев обратился к председателю комиссии по местному самоуправлению Ире Овчинниковой с предложением лишить 48-летнего хоккеиста звания почетного гражданина Екатеринбурга, а также переименовать ледовый дворец «Дацюк-арена». Самого Дацюка депутат предлагает пригласить на заседание комиссии.

Дополнительная информация:

https://www.e1.ru/text/gorod/2021/11/08/70239506/

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