Дубль Пулккинена не спас «Куньлунь» от поражения в матче с «Сибирью»
«Сибирь» дома обыграла «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
У хозяев голами отметились Владимир Михалев, Сергей Дубакин и Артем Михеев. У гостей оформил дубль Теэму Пулккинен.
«Сибирь» (39 очков) после 36 матчей занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Куньлунь» (29) после 38 игр идет на последнем 11-м месте на «Востоке».
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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Голы: Михалев — 2 (И. Климович, Ефремов), 1:48 — 1:0. Пулккинен — 4 (бол., Меркли, Макмиллан), 27:22 — 1:1. Дубакин — 6 (бол., Жуков), 34:38 — 2:1. Пулккинен — 5 (Макмиллан, Пу), 36:03 — 2:2. Михеев — 5 (Шашков, Хамидуллин), 43:41 — 3:2.
Вратари: Красоткин — Джурасик (58:20 — 58:46, 58:55 — 59:52).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 16 (7+4+5) — 23 (10+7+6).
Судьи: Лазарев, Метальников.
27 ноября. Новосибирск. Сибирь-Арена. 9408 зрителей.
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