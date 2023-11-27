Кравец — о критике «Авангарда»: «Хвалить нужно, перехваливать — нельзя»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился мнением о высказываниях в адрес омской команды.
«Сейчас нас называют лучшей командой, а в начале чемпионата были другие слова от критиков. Хвалить нужно, перехваливать — нельзя. То, что у нас определенная уверенность появилась, это здорово, главное — чтобы она не переходила в заоблачную самоуверенность. Нужна солидность и уважение к сопернику. И, конечно, необходимо хорошее взаимодействие и работа на льду. Мы все это воспринимаем нормально, каждый человек может высказать свое мнение. Критика тоже позволяет задуматься, все ли мы делаем правильно», — приводит слова наставника омичей «РБ Спорт».
«Авангард» набрал 47 очков в 34 матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24 и занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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|15
|40
|7
|Северсталь
|35
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|20
|35
|8
|Динамо Мн
|34
|15
|19
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Куньлунь РС
|38
|12
|26
|29
|11
|Витязь
|35
|12
|23
|28
|27.11
|15:30
|
Сибирь – Куньлунь РС
|3 : 2
|27.11
|16:30
|
Барыс – Витязь
|- : -
|27.11
|17:00
|
Автомобилист – Спартак
|- : -
|27.11
|17:00
|
Трактор – Торпедо
|- : -
|27.11
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -