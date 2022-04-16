Шведский хоккеист Леннстрем не хочет возвращаться в КХЛ, несмотря на контракт с «Торпедо»

Экс-защитник «Торпедо» Теодор Леннстрем, подписавший в феврале контракт до конца сезона с клубом из чемпионата Швеции «Юргорден», может вернуться в КХЛ.

Дело в том, что 27-летний швед все еще имеет контракт с «Торпедо» и покинул клуб лишь из-за досрочной остановки чемпионата КХЛ вследствие коронавируса.

Так как «Торпедо» в плей-офф не вышло, Леннстрем уехал на родину с обещанием вернуться осенью. Теперь же он не хочет возвращаться в Россию, однако у него остаются контрактные обязательства с российским клубом.

«Да, у меня есть контракт с «Торпедо» на следующий сезон, — цитирует Леннстрема Expressen. — У них было требование, когда я уезжал в «Юргорден», чтобы я подписал контракт на следующий сезон. В виду обстоятельств я не хочу возвращаться и играть там. Это все, что я могу сказать. Не знаю, как это должно работать, чтобы разорвать контракт. Пусть разбирается мой агент. Посмотрим».

27-летний швед в этом сезоне дебютировал в КХЛ. В 40 матчах регулярного чемпионата он набрал 27 (9+18) очков при показателе полезности «минус 8».

Напомним, 5 февраля КХЛ объявила о решении досрочно завершить регулярный чемпионат и начать плей-офф.