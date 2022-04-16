Нападающий «Трактора» Тертышный рассказал о переговорах по новому контракту с клубом

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный рассказал о переговорах по новому контракту с клубом.

«Мы еще не пришли к соглашению, сейчас будут вестись переговоры. Руководство и тренерский штаб только отошли от последнего матча. Разговоры будут вестись до конца этого месяца или даже до середины следующего. Есть многочисленные варианты. Предложения поступают отовсюду, не только из России. Надо принять правильное решение для меня и для семьи», — приводит «РБ Спорт» слова Тертышного.

В сезоне-2021/22 Тертышный набрал 35 (22+13) очков в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 8 (3+5) очков в 15 играх в Кубке Гагарина. Форвард вместе с Теему Пулккиненом стал лучшим снайпером команды в регулярном сезоне.