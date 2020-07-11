Шон Лалонд: «В Канаде все катки закрыты из-за пандемии»

Новичок «Северстали» Шон Лалонд заявил, что с нетерпением ждет старта сезона КХЛ.

— Сейчас всем приходится привыкать к новым условиям: носить маски, чтобы не заразиться коронавирусом, в магазины пускают только определенное количество людей, поэтому приходится стоять на улице и ждать в очереди. Все стало по-другому, — цитирует защитника сайт «Северстали.

— Кстати, а как в Канаде обстоят дела с катками?

— На данный момент все катки закрыты из-за пандемии. Я очень соскучился по хоккею, хочется уже быстрее приступить к тренировкам. Как правило, в межсезонье я не очень много тренируюсь на льду, так как во время предсезонной подготовки хоккеисты и так проводят много времени на ледовой площадке.

— Ты открыл какие-то новые увлечения для себя пока сидел на самоизоляции?

— Нет. Я старался все свободное время проводить с семьей.

— Ты приезжал в Череповец, когда играл за «Адмирал». Какое впечатление о городе и команде у тебя осталось?

— Да, я был в Череповце только один раз с «Адмиралом». К сожалению, у меня не было возможности посмотреть город, только Ледовый дворец и район, в котором он расположен. О команде у меня остались только положительные впечатления. Кстати, мне нравится, как менеджмент формирует состав команды на этот сезон. Я уверен, что мы выйдем в плей-офф.