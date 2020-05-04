Широков был готов снять запрет на обмен только ради «Спартака»

Нападающий Сергей Широков, который в результате обмена стал игроком «Спартака», заявил, что не рассматривал варианты перехода в другой клуб.

— Как состоялся обмен в «Спартак»?

— Это не было сюрпризом для меня. Знал, что существует такой вариант, общался с тренерским штабом «Спартака». В моем контракте с «Авангардом» был пункт, что без моего согласия клуб не может совершить обмен, — цитирует Широкова официальный сайт КХЛ.

— Обмен был вашей инициативой или «Авангарда»?

— Я ни с кем не общался в «Авангарде» до обмена. С инициативой выступил «Спартак», меня хотели видеть в команде и руководство, и тренеры. Я прекрасно с ними знаком. Олег Валерьевич Знарок сыграл большую роль в моей хоккейной жизни, поэтому не терпится поработать с ним снова.

— «Спартак» был единственным вариантом вашего обмена?

— Я другие варианты даже не рассматривал.

— Самый памятный момент вашей работы с Олегом Знарком?

— Наверное, как и для всех — это победа на Олимпийских играх, но не будем забывать и о золотой, серебряной и бронзовой медалях чемпионатов мира, выигрыше Кубка Гагарина. Так что было много памятных моментов, и, надеюсь, многие ждут нас впереди.

— Уже обсудили свою роль в команде?

— Пока нет, этот разговор впереди. Самое главное, что в «Спартаке» я хочу выкладываться в каждом матче и побеждать.

— Вы в последние годы играли в клубах, которые бьются за Кубок Гагарина. «Спартак» же два сезона подряд не проходил дальше первого раунда. Этот момент не смущает?

— Для всех нас это новый вызов, в «Спартаке» подбирается очень неплохая команда. Думаю, мы готовы биться за самые высокие места. Выиграв Кубок Гагарина один раз, хочется делать это снова и снова. Цели в «Спартаке» будем ставить максимальные, а чего добьемся — покажет сезон.

— Олег Знарок известен своими жесткими и изнуряющими сборами. Поменяете свою подготовку к сезону в связи с этим?

— Да, в ближайшее время созвонюсь с тренером «Спартака» по физподготовке, обсудим с ним детали. Но для меня работа на сборах с Олегом Валерьевичем не в новинку, знаю все его требования.