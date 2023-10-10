Шипачев порвал сетку ворот после броска во время матча с «Адмиралом»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев порвал сетку ворот после броска во время матча с «Адмиралом» (3:0) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Во втором периоде Шипачев забил второй гол в игре, но взятие ворот было отменено. Повтор показал, что шайба оказалась в воротах, порвав сетку с внешней стороны.

В этом сезоне 36-летний Шипачев провел за «Ак Барс» 16 матчей и набрал 17 (7+10) очков.