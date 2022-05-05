Шипачев может получить более 200 миллионов рублей за сезон в «Ак Барсе»

«Ак Барс» сегодня объявил об обмене из московского «Динамо» нападающего Вадима Шипачева.

По нашей информации, зарплата Шипачева в сезоне-2022/23 составит 95 миллионов рублей. Хоккеист получит дополнительно 19 миллионов рублей, если наберет 20 очков в регулярном чемпионате.

Также форвард получит 90 миллионов рублей, если войдет в топ-3 игроков КХЛ по плюс-минус, голам и набранным очкам.

В минувшем сезоне Шипачев провел 59 матчей за «Динамо» в КХЛ и набрал 77 (27+50) очков при показателе полезности «+12».