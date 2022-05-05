«Северсталь» обменяла Чезганова в «Адмирал» на денежную компенсацию

«Северсталь» обменяла нападающего Егора Чезганова в «Адмирал» на денежную компенсацию.

Как сообщает пресс-служба клуба из Владивостока, игрок подписал двусторонний контракт сроком на два года.

Форвард выступал два сезона за МХК «Алмаз». В прошедшем сезоне также играл в ВХЛ за «Буран» — в 14 встречах забросил 2 шайбы и отдал 4 голевые передачи.

За всю карьеру в МХЛ провел 85 матчей, набрав 55 (27+28) очков.