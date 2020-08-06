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Шиафотдинов покинул расположение «Торпедо»

13:00
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«Торпедо» приняло решение не заключать контракт с нападающим Камилем Шиафотдиновым. Хоккеист находился в нижегородском клубе на просмотре, сообщает сайт команды.

В последних двух сезонах Шиафтодинов выстал за «Зауралье» и набрал в общей сложности 74 (19+55) очка в 119 матчах. В КХЛ 25-летний хоккеист провел несколько матчей в составе «Атланта» и хорватского «Медвешчака», не отметившись результативными действиями.

Дополнительная информация:

http://www.hctorpedo.ru/16292-kamil-shiafotdinov-pokidaet-torpedo.html

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