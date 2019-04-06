Шествие болельщиков "Авангарда" перед матчем с "Салаватом Юлаевым". Видео

Болельщики "Авангарда" устроили шествие до стадиона "Арена Балашиха" перед пятым матчем серии финала Восточной конференции с "Салаватом Юлаевым", информирует официальный Твиттер омичей. Встреча начнется сегодня, 6 апреля, начало – в 17.00 (мск).
Счет в серии: 3-1 в пользу "Авангарда".
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Шествие наших болельщиков на "Арену Балашиха". Пошумим сегодня на трибунах? 🔥 #АВГСЮЛ #БородаМечты pic.twitter.com/e3M4u5Nzbk– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 6 апреля 2019 г.
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