Шайба Дер-Аргучинцева принесла «Трактору» победу над «Магниткой» в овертайме
«Трактор» в матче Кубка Губернатора Челябинской области обыграл «Металлург» (2:1 ОТ). Победной стала шайба нападающего Семена Дер-Аргучинцева в овертайме.
Кубок Губернатора Челябинской области
«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Дер-Аргучинцев — 1 (Николаев, Сошников), 23:19 — 1:0. Гололобов — 1 (Михайлис, Паливко), 25:55 — 1:1. Дер-Аргучинцев — 2 (Шабанов), 64:31 — 2:1.
Вратари: Мыльников — Загидулин.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 28 (5+13+6+4) — 43 (9+20+13+1).
Судьи: Гофман, Мисюрь.
23 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
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