Шарипзянов о 12 выездных матчах «Авангарда» на старте сезона: «Не думал, что будет настолько трудно»

Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил старт команды в регулярном чемпионате КХЛ-2022/23.

«12 матчей на выезде? Очень трудно. Признаюсь, не думал, что будет настолько трудно. Думаю, добавило то, что мы проигрывали. И от этого была напряжённость. Где-то ничего не получалось. Вроде хорошо играли, но проигрывали матчи. И всё накладывалось. Не видел семью полтора месяца. В принципе, когда мы вернулись домой, даже на первой тренировке было видно, что многие ребята вышли более заряженными. Но всё равно, месяц провели на выезде — в этом нет ничего хорошего.

Мы отыграли 12 матчей в поездке, вернулись домой на одну игру против «Сибири» и опять поехали на выезд. Вернулись из Уфы домой и нам дают два дня, за которые надо сыграть два матча против «Металлурга» и «Куньлуня». Комментировать это никак не буду. Трудный период для команды», — приводит Metaratings слова Шарипзянова.

«Авангард» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 15 очками в 17 матчах.