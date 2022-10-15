Шарипзянов о 12 выездных матчах «Авангарда» на старте сезона: «Не думал, что будет настолько трудно»
Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил старт команды в регулярном чемпионате КХЛ-2022/23.
«12 матчей на выезде? Очень трудно. Признаюсь, не думал, что будет настолько трудно. Думаю, добавило то, что мы проигрывали. И от этого была напряжённость. Где-то ничего не получалось. Вроде хорошо играли, но проигрывали матчи. И всё накладывалось. Не видел семью полтора месяца. В принципе, когда мы вернулись домой, даже на первой тренировке было видно, что многие ребята вышли более заряженными. Но всё равно, месяц провели на выезде — в этом нет ничего хорошего.
Мы отыграли 12 матчей в поездке, вернулись домой на одну игру против «Сибири» и опять поехали на выезд. Вернулись из Уфы домой и нам дают два дня, за которые надо сыграть два матча против «Металлурга» и «Куньлуня». Комментировать это никак не буду. Трудный период для команды», — приводит Metaratings слова Шарипзянова.
«Авангард» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 15 очками в 17 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|18
|16
|2
|33
|2
|Динамо М
|19
|13
|6
|29
|3
|Локомотив
|17
|10
|7
|23
|4
|Торпедо
|17
|11
|6
|23
|5
|Спартак
|19
|9
|10
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|18
|10
|8
|23
|8
|Северсталь
|18
|8
|10
|19
|9
|Динамо Мн
|18
|7
|11
|18
|10
|Куньлунь
|19
|7
|12
|17
|11
|Сочи
|16
|3
|13
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|17
|11
|6
|24
|3
|Сибирь
|20
|10
|10
|22
|4
|Сал. Юлаев
|17
|9
|8
|21
|5
|Ак Барс
|17
|8
|9
|20
|6
|Барыс
|18
|9
|9
|19
|7
|Адмирал
|18
|7
|11
|16
|8
|Авангард
|17
|7
|10
|15
|9
|Нефтехимик
|18
|7
|11
|15
|10
|Трактор
|19
|6
|13
|15
|11
|Амур
|17
|5
|12
|13
|15.10
|13:00
|
Динамо М – Сибирь
|3 : 4 Б
|15.10
|14:00
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Барыс – Амур
|- : -
|15.10
|14:30
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|15.10
|15:30
|
Металлург – Торпедо
|- : -
|15.10
|17:00
|
Локомотив – Динамо Мн
|- : -
|15.10
|18:00
|
Витязь – СКА
|- : -